Названы самые противные россиянам типы попутчиков

KP.RU: 64 процента россиян больше всего ненавидят пьяных попутчиков

Пьяные невменяемые попутчики больше прочих раздражают россиян. Самые противные категории пассажиров среди граждан выяснила KP.RU.

Пьяных соседей в транспорте не переносят 64 процента участника опроса, 55 процентам респондентов противны пассажиры, пренебрегающие правилами гигиены. Третье место в рейтинге самых ненавистных попутчиков занимают любители разговаривать в транспорте — 42 процента. Как замечают участники опроса, такие люди не реагируют на просьбы понизить громкость голоса, тем самым вынуждая окружающих слушать подробности своей личной жизни.

Также 41 процент респондентов не переносит назойливых незнакомцев, 34 процента — шумных, носящихся по салону детей. 33 процентам россиян не нравятся пассажиры, смотрящие видео на телефоне без наушников, а 27 процентов — перекусывающих в пути. Запах еды заполняет весь транспорт, жалуются участники опроса. Нашлись и те респонденты, кто высказался против пассажиров, стоящих в проходе и не уступающих место пожилым людям.

Ранее россияне перечислили раздражающие привычки соседей по дому. В тройке лидеров оказались шум и звуки ремонта, неприветливость и размещение личных вещей в местах общего пользования. Также респонденты упомянули запуск стиральной машины ночью, вонь от готовки и просьбы что-либо одолжить.