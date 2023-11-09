Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:21, 9 ноября 2023Среда обитания

Названы самые противные россиянам типы попутчиков

KP.RU: 64 процента россиян больше всего ненавидят пьяных попутчиков

Фото: РИА Новости

Пьяные невменяемые попутчики больше прочих раздражают россиян. Самые противные категории пассажиров среди граждан выяснила KP.RU.

Пьяных соседей в транспорте не переносят 64 процента участника опроса, 55 процентам респондентов противны пассажиры, пренебрегающие правилами гигиены. Третье место в рейтинге самых ненавистных попутчиков занимают любители разговаривать в транспорте — 42 процента. Как замечают участники опроса, такие люди не реагируют на просьбы понизить громкость голоса, тем самым вынуждая окружающих слушать подробности своей личной жизни.

Также 41 процент респондентов не переносит назойливых незнакомцев, 34 процента — шумных, носящихся по салону детей. 33 процентам россиян не нравятся пассажиры, смотрящие видео на телефоне без наушников, а 27 процентов — перекусывающих в пути. Запах еды заполняет весь транспорт, жалуются участники опроса. Нашлись и те респонденты, кто высказался против пассажиров, стоящих в проходе и не уступающих место пожилым людям.

Ранее россияне перечислили раздражающие привычки соседей по дому. В тройке лидеров оказались шум и звуки ремонта, неприветливость и размещение личных вещей в местах общего пользования. Также респонденты упомянули запуск стиральной машины ночью, вонь от готовки и просьбы что-либо одолжить.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Сверхмассивные черные дыры остановили рождение звезд

      Россия и Казахстан расширили торговлю в нацвалютах

      ФСБ задержала россиянина за помощь террористам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости