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11:52, 9 ноября 2023Россия

Назван лучший якорный онкоцентр Москвы

Вице-мэр Ракова: в Москве обновили рейтинг якорных онкоцентров

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве сформировали рейтинг якорных онкологических стационаров с января по сентябрь 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обновленный рейтинг опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
 
«Открытый рейтинг дает клиникам и их специалистам дополнительную мотивацию развития, а пациентам — постоянное улучшение качества помощи, результатов лечения, комфорта, непрерывности и открытости лечебно-диагностического процесса. Это особенно важно в столичном ценностно-ориентированном взаимодействии онкологических учреждений с пациентами», — рассказала заммэра Москвы, добавив, что рейтинг также дает возможность проследить разные показатели в динамике.
 
По словам Раковой, рейтинг онкоцентров складывается на основе медицинских показателей и отзывов пациентов. В ходе составления рейтинга специалисты оценили соблюдение медучреждениями клиентских путей работы с пациентами, начиная от диагностики, лечения и заканчивая пожизненным диспансерным наблюдением. Это открытый регламент, в котором прописан строгий алгоритм действий при онкозаболеваниях: исследования, сроки выполнения, необходимые специалисты, периодичность осмотров и многое другое. Таким образом пациент знает, какая помощь и когда ему будет оказана.
 
При оценке онкоцентров пациентами учитывались уровень информированности человека о результатах онкоконсилиумов, плане лечения, возможных осложнениях и другого. Обратную связь от горожан собрали персональные помощники, которые сопровождают человека на каждом этапе лечения и диагностики и занимаются решением немедицинских вопросов, например, записью на исследования и напоминанием о визитах к врачу.
 
По итогам девяти месяцев 2023-го лидером рейтинга стала Городская клиническая онкологическая больница №1 (медицинский рейтинг — 4,7, пациентский рейтинг — 3,8). На втором месте — Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова  (медицинский рейтинг — 4,3, пациентский рейтинг — 3,2). Далее идут Московская городская онкологическая больница №62  (медицинский рейтинг — 3,3, пациентский рейтинг — 4,2), Городская клиническая больница имени С.П. Боткина (медицинский рейтинг — 3,2, пациентский рейтинг — 4,0) и Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (медицинский рейтинг — 2,7, пациентский рейтинг — 2,2). В депздраве отметили, что онкорейтинг демонстрирует прозрачность медицинских служб для пациентов и стимулирует медицинские учреждения постоянно улучшать свои показатели на фоне достижений своих коллег.
 
Более трех лет назад в Москве создали новую структуру оказания онкологической помощи: были определены якорные онкологические стационары, в которых работают специалисты с большим опытом. Теперь все технологические и кадровые ресурсы крупнейших специализированных и многопрофильных больниц находятся в одних стенах. В структуру центров входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи и корпуса онкохирургии. Это позволяет организовать на базе одной больницы полный цикл диагностики и лечения пациентов — от диагностики, всех способов лечения до диспансерного наблюдения в будущем. Таким образом сокращается время постановки диагноза и повышается его точность. Кроме того, к лечению больного приступают быстрее.

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