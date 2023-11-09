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03:49, 10 ноября 2023Мир

Резолюцию Европарламента в России назвали признаком неэффективности санкций ЕС

Постпредство России при ЕС: Европарламент усомнился в эффективности санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Последняя резолюция Европарламента показывает, что с санкциями Европы против России «что-то пошло не так». Такую точку зрения высказали в российском постпредстве при ЕС.

Там считают, что европейцы уже начали поиск виноватых, которые, возможно, окажутся в Еврокомиссии (ЕК) и Совете ЕС.

Днем 9 ноября в Европейском парламенте приняли резолюцию, в которой призвали к профессионализму при введении ограничений против Москвы. Там также содержится призыв к большей прозрачности процедуры включения того или иного человека в санкционные списки.

ЕС ввел против Москвы уже 11 пакетов санкций. Разработка очередного, 12-го, происходит в настоящее время, предполагается, что ограничения коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, использование которых допускается в военных целях.

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      Марина Совина
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