Россиян предупредили о приводящем к конфликтам виде секса

Секс исключительно с целью зачатия может привести к конфликтам в паре, рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева. Об особенностях такого секса она предупредила в беседе с изданием «Тинькофф Журнал».

По словам психолога, в норме сексуальное общение направлено на удовольствие и исследование друг друга. «Когда же партнеры занимаются сексом только для того, чтобы зачать ребенка, он становится инструментом. Если женщина говорит: "У меня овуляция, пошли быстренько сексом займемся, а потом я на работу побегу", — секс теряет функцию общения», — объяснила она.

При таком подходе, продолжила Фомичева, человек начинает думать, контролировать процесс, что мешает получать удовольствие. В частности, говорит психолог, у мужчины может возникнуть синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. «Чем больше он беспокоится, тем чаще возникают проблемы. Происходить так может в том числе и потому, что тревога угнетает физиологическое возбуждение. Не время сексуально возбуждаться, когда страшно!» — разъяснила специалист.

Если один партнер сосредоточен на зачатии и выполняет все действия механически, а другой хочет получать удовольствие, конфликт стоит решать с психологом, уверена Фомичева.

Здесь может быть история про несовпадение ценностей и в целом разные взгляды на ситуацию. Специалист поможет прояснить чувства партнеров, выведя их на честный разговор друг с другом. Проблему можно решить и самим, главное — разговаривать Наталья Фомичева психолог

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