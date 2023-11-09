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10:04, 9 ноября 2023Силовые структуры

Россияне спрятали в поле 115 килограммов марихуаны и были задержаны

В Приамурье полиция задержала 5 мужчин, спрятавших в поле 115 кг марихуаны

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Амурской области полиция задержала пятерых мужчин, которые спрятали в поле более чем 115 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Ими оказались жители села Константиновка в возрасте от 30 до 42 лет, четверо из которых ранее были судимы за наркопреступления. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 228 («Незаконное хранение наркотических средств») УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках проверки оперативной информации полиция нашла и изъяла в поле недалеко от села Октябрьского полог с более чем 115 килограммами сухой растительной массы. Экспертиза показала, что это марихуана. В густой траве также обнаружили сито, ванны, металлические тазы, перегонный аппарат и 140 литров растворителя.

Силовики установили наблюдение за местностью и через какое-то время задержали подозреваемых. Мужчины признались, что запрещенные вещества принадлежат им. Они рассказали, что собирали дикорастущую коноплю, заготавливали ее и перерабатывали для личного употребления.

Ранее в Херсонской области полицейские обнаружили тайник с 30 килограммами марихуаны.

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      Варвара Митина
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