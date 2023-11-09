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06:06, 9 ноября 2023Бывший СССР

Российские ракетчики и артиллеристы уничтожили до 145 военных ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Восток» уничтожила до 145 военных ВСУ

Фото: MOD Russia / Glpoballookpress.com

Российские ракетчики, артиллеристы и авиация уничтожили до 145 военных Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, об этом заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Огневое поражение было нанесено в районе Старомайорского, Новомихайловки, Урожайного и Приютного в Донецкой народной республике (ДНР), уточнил представитель Минобороны.

По словам Чехова, потери понесли 79-я десантно-штурмовая, 58-я мотопехотная бригада и 128-я бригады территориальной обороны ВСУ.

«Потери противника на данном направлении составили две станции РЭБ, до 145 боевиков и автомобильная техника ВСУ», — отметил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин объяснил причины неуязвимости «линии Суровикина» — российского оборонного сооружения на левом берегу Днепра.

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      Марина Совина
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