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19:20, 9 ноября 2023Силовые структуры

Российский пенсионер поссорился с женой и забил ее палкой

В Горно-Алтайске пенсионер поссорился с женой и взялся за палку

Фото: СК РФ по Республике Алтай

В Горно-Алтайске задержали российского пенсионера, лишившего жизни супругу. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 ноября задержанный поругался с супругой. Причиной ссоры стали бытовые разногласия. Когда конфликт достиг точки кипения, мужчина взялся за деревянную палку, которой нанес жене множество ударов по голове и телу. Выжить после избиения женщине не удалось.

Следователями проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы.

16 октября в Уфе пьяный мужчина избил стулом девушку-лейтенанта, которая приехала на вызов из-за ссоры бывших супругов.

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      Владимир Седов
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