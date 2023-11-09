Российский пенсионер поссорился с женой и забил ее палкой

В Горно-Алтайске пенсионер поссорился с женой и взялся за палку

В Горно-Алтайске задержали российского пенсионера, лишившего жизни супругу. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 ноября задержанный поругался с супругой. Причиной ссоры стали бытовые разногласия. Когда конфликт достиг точки кипения, мужчина взялся за деревянную палку, которой нанес жене множество ударов по голове и телу. Выжить после избиения женщине не удалось.

Следователями проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы.

16 октября в Уфе пьяный мужчина избил стулом девушку-лейтенанта, которая приехала на вызов из-за ссоры бывших супругов.