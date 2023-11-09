Стало известно о проверке детсада в Москве до отправки его воспитанников отдел

Владелец детсада: отправка детей из сада Москвы в отдел была самоуправством

Действия сотрудников правоохранительных органов, которые забрали из детсада шесть детей, посадили их в «бобик» и увезли в отдел, являются самоуправством и превышением должностных полномочий. Об этом заявил основатель сети частных детских садов Иван Сорокин, пишет «Московский комсомолец». Россиянин также сообщил о проверке сада до инцидента.

«Я считаю, что это было самоуправство и превышение должностных полномочий, а может, и чей-то заказ. Нам не предоставили постановление на проверку, не показали ни одной жалобы», — сказал он.

Глава сети детсадов добавил, что к нему в квартиру ворвались неизвестные люди, которые вытащили детей и увезли их. За четыре дня до этого в образовательное учреждение приходил участковый, которому показали все документы, после чего тот покинул сад. Помимо этого, за день до происшествия с проверкой приезжали и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Нарушений, по его словам, выявлено не было.

О случившемся в столичном детсаду стало известно в среду, 9 ноября. Тогда полиция начала проверку частного домашнего детсада Smile Fish, расположенного в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова, в ходе которой забрала в отделение его воспитанников.

В столичном управлении МВД заявили, что обращение по поводу организации незаконного детского сада в квартире жилого дома поступило в полицию от столичного Роспотребнадзора. Полицейскими, как утверждается в публикации, с целью обеспечения безопасности малолетних было принято решение «о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение (двое переданы на месте законным представителям) с дальнейшей передачей родителям».

