Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших бойцов ВСУ

Украинский пленный Кузьмич: в ВСУ придумали схемы с выплатами за погибших бойцов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) делает все, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших на передовой солдат, рассказал попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ВСУ придумали схемы, позволяющие властям не выдавать деньги близким погибших. «Если солдат погиб, его забрали с позиции, и он не был в ВСУшных перчатках, очках тактических, в каске, в "бронике", которые выдавало государство, то его семье 15 миллионов не выдадут», — объяснил он.

Украинский военнопленный добавил, что власти стараются вообще не платить компенсации, чтобы «запихать эти деньги себе в карман». Он добавил, что при поступлении на службу ему выдали только автомат, всю остальную амуницию, в том числе бронежилет, он покупал за свои деньги.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли как минимум 200 тысяч бойцов с начала специальной военной операции (СВО).