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04:03, 9 ноября 2023Мир

В Бельгии предложили запретить товары с «оккупированных Израилем территорий»

В Бельгии предложили запретить товары с «оккупированных Израилем территорий»

Фото: Unsplash.com

Ряд бельгийских политических партий выступил за запрет товаров, произведенных на «оккупированных Израилем палестинских территориях», об этом сообщает издание Soir.

С инициативой в качестве ответа на действия Израиля в секторе Газа выступила партия Христианские демократы и фламандцы (CD&V), ее поддержали бельгийские социалисты.

Политики предложили принять закон, запрещающий продавать в Бельгии продукцию, которая «которая имеет тесную связь с грубыми нарушениями прав человека и международного права».

В законопроекте не идет речь о конкретных товарах, но предполагается, что таковыми станут овощи и фрукты, а также косметика. Депутаты считают, что подобные меры должны обсуждаться не только бельгийским правительством, но и на уровне всего Евросоюза.

Политики также предложили запретить выдачу виз, заморозить активы незаконных поселенцев и военнослужащих, ответственных за военные преступления. Они также допустили отзыв посла Бельгии из Израиля, если не последует прекращения огня в секторе Газа.

Лидер Реформаторского движения Жорж-Луи Буше выступил с критикой инициативы. Он призвал не поддаваться эмоциям, отметив, что страна не может прекратить торговлю с рядом регионов всего мира, это приведет к ее изоляции.

Ранее заместитель премьер-министра Бельгии, министр государственной службы и государственных предприятий Петра Де Суттер призвала ввести санкции против Израиля из-за ситуации в секторе Газа. В частности, политик предложила разорвать Европейскому союзу (ЕС) соглашение об ассоциации с Израилем, а также ввести эмбарго на импорт продукции с территорий Палестины, контролируемых Израилем.

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