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11:32, 8 ноября 2023Мир

В Бельгии предложили ввести санкции против Израиля

Заместитель премьера Бельгии Де Суттер призвала ввести санкции против Израиля

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Заместитель премьер-министра Бельгии, министр государственной службы и государственных предприятий Петра Де Суттер призвала ввести санкции против Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, политик предложила разорвать Европейскому союзу (ЕС) соглашение об ассоциации с Израилем, а также ввести эмбарго на импорт продукции с территорий Палестины, контролируемых Израилем. Также Де Суттер призвала расследовать бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по мирному населению Газы и запретить въезд израильским политикам и государственным деятелям, подозреваемым в военных преступлениях.

Ранее заместитель посла Палестины в Бельгии и Люксембурге Хасан аль-Бельауи призвал Европу ввести санкции против Израиля и не оказывать ему военной поддержки в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта. Дипломат заявил, что это единственное мирное решение.

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      Максим Габриелян
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