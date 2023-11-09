Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 9 ноября 2023Россия

В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

Депутат ГД Делимханов назвал настойчивым ставшего Героем Чечни Хамзата Кадырова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Получивший высшую награду Чеченской Республики Хамзат Кадыров, племянник главы региона Рамзана Кадырова, является настойчивым, энергичным и грамотным молодым человеком. Такие достоинства Хамзата Кадырова в своем Telegram-канале перечислил депутат Госдумы (ГД) Адам Делимханов.

По словам российского парламентария, племянник главы Чечни прекрасно справляется с поставленными перед ним задачами, трудится с большой самоотдачей и является прекрасным помощником. «Я желаю Хамзату крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов! Ахмат — сила! Аллаху Акбар!» — подытожил Делимханов.

В октябре Героем республики стал 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

Ранее 9 ноября стало известно о награждении троих сыновей Рамзана Кадырова высшим орденом республиканского парламента. Орден «Даймехкан Сий» получили Ахмат, Эли и Адам Кадыровы.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Журналисты мировых СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль. Они вторглись в страну вместе с террористами

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В сети призвали не пускать сестер Кардашьян и Дженнер на Met Gala 2024

      В России решили ужесточить контроль за ценами во внешнеторговых сделках

      В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели

      Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

      Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

      В Латвии легализовали однополые партнерства

      В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

      Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости