В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

Депутат ГД Делимханов назвал настойчивым ставшего Героем Чечни Хамзата Кадырова

Получивший высшую награду Чеченской Республики Хамзат Кадыров, племянник главы региона Рамзана Кадырова, является настойчивым, энергичным и грамотным молодым человеком. Такие достоинства Хамзата Кадырова в своем Telegram-канале перечислил депутат Госдумы (ГД) Адам Делимханов.

По словам российского парламентария, племянник главы Чечни прекрасно справляется с поставленными перед ним задачами, трудится с большой самоотдачей и является прекрасным помощником. «Я желаю Хамзату крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов! Ахмат — сила! Аллаху Акбар!» — подытожил Делимханов.

В октябре Героем республики стал 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

Ранее 9 ноября стало известно о награждении троих сыновей Рамзана Кадырова высшим орденом республиканского парламента. Орден «Даймехкан Сий» получили Ахмат, Эли и Адам Кадыровы.