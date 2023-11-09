В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Москве 11 и 12 ноября

Благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится в ближайшие выходные, 11 и 12 ноября, в Центре городской культуры «Графит». Отмечается, что основная его задача — найти дом животным из приютов и рассказать жителям города о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.

На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Среди актуальных нужд — сухой корм, консервы, пеленки, миски.

«Из года в год мы проводим это доброе мероприятие в Москве и других городах и каждый раз удается создать невероятно теплую атмосферу праздника — благодаря всем участникам и гостям, которые разделяют нашу любовь к животным. Но даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждем вас на фестивале с детьми, семьей, друзьями», — отметила президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

В рамках фестиваля также состоится выставка собак — она пройдет в субботу, 11 ноября, с 11:00 до 19:00. На следующий день, в воскресенье, 12 ноября, с 11:00 до 19:00 гостей ждет выставка кошек. Вход на мероприятие свободный.

За время проведения фестивалей WOOF множество собак и кошек обрели семью — всего более 900. Организатором акции является благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника», который оказывает помощь питомцам, оказавшимся на улице и попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Под его опекой находятся 1000 нуждающихся собак и кошек.

