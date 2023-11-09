В сети перечислили недооцененные сексуальные практики
Пользователи форума Reddit рассказали об интересных, по их мнению, сексуальных практиках, которые мало распространены. Недооцененные подходы к сексу они перечислили в разделе AskReddit.
Многие отметили, что с возрастом начали ценить ласки в одежде.
Тереться друг о друга, гладить друг друга в одежде. Мы так торопимся с сексом, когда взрослеем. Иногда уделяйте больше времени этому предвкушению, дразните друг друга, это горячо!
Также среди недооцененных практик пользователи назвали имитацию борьбы в постели.
Моя девушка занималась смешанными единоборствами. Мы не могли позволить каждый месяц платить 150 долларов за тренировочный зал, так что практиковались дома. Обнаженными
Кроме того, пользователи сайта посоветовали попробовать позицию, в которой оба партнера сидят в позе лотоса лицами друг к другу, переплетя ноги.
Секс в этой позе такой интимный. Моя слабость — французские поцелуи в позе лотоса
Ранее пользователи форума Reddit рассказали о признаках несчастливого брака, которые особенно заметны другим людям. Многие отметили, что недовольные семейной жизнью супруги не спешат возвращаться домой после работы или мероприятий.