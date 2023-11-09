В сети перечислили недооцененные сексуальные практики

Пользователи форума Reddit рассказали об интересных, по их мнению, сексуальных практиках, которые мало распространены. Недооцененные подходы к сексу они перечислили в разделе AskReddit.

Многие отметили, что с возрастом начали ценить ласки в одежде.

Тереться друг о друга, гладить друг друга в одежде. Мы так торопимся с сексом, когда взрослеем. Иногда уделяйте больше времени этому предвкушению, дразните друг друга, это горячо! Ms_ADHD пользовательница Reddit

Также среди недооцененных практик пользователи назвали имитацию борьбы в постели.

Моя девушка занималась смешанными единоборствами. Мы не могли позволить каждый месяц платить 150 долларов за тренировочный зал, так что практиковались дома. Обнаженными mvsr990 пользователь Reddit

Кроме того, пользователи сайта посоветовали попробовать позицию, в которой оба партнера сидят в позе лотоса лицами друг к другу, переплетя ноги.

Секс в этой позе такой интимный. Моя слабость — французские поцелуи в позе лотоса AlfredPetrelli пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о признаках несчастливого брака, которые особенно заметны другим людям. Многие отметили, что недовольные семейной жизнью супруги не спешат возвращаться домой после работы или мероприятий.