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07:02, 9 ноября 2023Забота о себе

В сети перечислили недооцененные сексуальные практики

Фото: Romina Farías / Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали об интересных, по их мнению, сексуальных практиках, которые мало распространены. Недооцененные подходы к сексу они перечислили в разделе AskReddit.

Многие отметили, что с возрастом начали ценить ласки в одежде.

Тереться друг о друга, гладить друг друга в одежде. Мы так торопимся с сексом, когда взрослеем. Иногда уделяйте больше времени этому предвкушению, дразните друг друга, это горячо!

Ms_ADHDпользовательница Reddit

Также среди недооцененных практик пользователи назвали имитацию борьбы в постели.

Моя девушка занималась смешанными единоборствами. Мы не могли позволить каждый месяц платить 150 долларов за тренировочный зал, так что практиковались дома. Обнаженными

mvsr990пользователь Reddit
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Кроме того, пользователи сайта посоветовали попробовать позицию, в которой оба партнера сидят в позе лотоса лицами друг к другу, переплетя ноги.

Секс в этой позе такой интимный. Моя слабость — французские поцелуи в позе лотоса

AlfredPetrelliпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о признаках несчастливого брака, которые особенно заметны другим людям. Многие отметили, что недовольные семейной жизнью супруги не спешат возвращаться домой после работы или мероприятий.

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      Александра Лисица
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