В сети призвали не пускать сестер Кардашьян и Дженнер на Met Gala 2024

Пользователи сети призвали не пускать сестер Кардашьян и Дженнер на Met Gala 2024. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Page Six.

9 ноябр, стала известна тема предстоящего бала, который проходит ежегодно при американском Метрополитен-музее. Выставка получила название «Спящие красавицы: пробуждение моды» и будет посвящена 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма.

Однако читатели портала Page Six заявили, что совсем не ждут на мероприятии появления семьи Кардашьян. «Если Кардашьян и Дженнер запретят там появляться, я, возможно, посмотрю трансляцию», «К сожалению, это событие утратило свою привлекательность», «Дело уже не в моде, а только в том, кого туда приглашают», «Возможно, Кардашьян будут теми самыми "спящими красавицами"», «Извините, но это серьезное заявление», — возмущались они.

В октябре сообщалось, что кошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт атаковала американскую телезвезду Ким Кардашьян. Бизнесвумен рассказала, что хотела взять с собой любимого питомца модельера на ежегодный бал Met Gala. Перед мероприятием знаменитость решила познакомиться с Шупетт. Однако их встреча прошла не так хорошо, как ожидала предпринимательница.