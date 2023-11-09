Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение и становиться крестными

Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение в Римско-католической церкви и становиться крестными родителями и свидетелями на свадьбе. Об этом говорится в документе Дикастерии доктрины веры (бывшей Святой инквизиции), его опубликовал портал Vatican News.

В документе содержатся ответы на ряд вопросов, которые направил бразильский епископ Жозе Негри. В октябре они были одобрены Папой Римским Франциском.

Таким образом, Ватикан утвердительно отвечает на вопрос о том, могут ли транссексуалы принимать крещение. Это возможно и в случае, если они прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола.

При этом отмечается, что крещение возможно при отсутствии рисков возникновения публичного скандала или дезориентации верующих. Аналогично и с разрешением становиться крестными. В этом случае церковь призывает проявлять «пастырскую осторожность».

Детей гомосексуальных пар, в том числе рожденных с использованием суррогатного материнства, также разрешается крестить в католической вере.

В январе Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.