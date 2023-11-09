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01:12, 9 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал американцам о страхе украинцев

Зеленский заявил, что позиции некоторых республиканцев в США пугают украинцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке рассказал американцам о страхе украинцев. По его словам, позиции некоторых членов Республиканской партии США пугают население его страны.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит сражаться без США, если Вашингтон примет решение поменять позицию во внешней политике.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали почти все средства, выделенные на все направления поддержки Украины с начала специальной военной операции России в феврале 2022 года. Он уточнил, что Соединенные Штаты потратили 96 процентов всех предназначенных для Киева средств. В этот объем входит военная, экономическая, финансовая и гуманитарная помощь.

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