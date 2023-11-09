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10:47, 9 ноября 2023Моя страна

Жители Сахалина нашли необычное применение рулонам сена

Гигантского медведя из рулонов сена сделали жители села на Сахалине

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Жители села Новое на Сахалине нашли необычное применение оставшимся после лета рулонам сена — они сделали из них гигантскую фигуру медведя. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, сахалинцы отметили особую популярность сухой травы в качестве фона для фотосессий. В результате один из сельчан изобразил из нескольких скирд силуэт распространенного на острове хищника, прикрепив также лапы и морду.

«Арт-объект всем зашел на ура: от ребятишек до проезжающих мимо водителей фур», — сказано в посте. При этом неизвестно, кто именно соорудил данную фигуру.

11 октября в Охинском краеведческом музее показали самую необычную карту Сахалина в рамках проекта «Вышитая карта России. Сахалин и Курилы». На полотне размером 2 на 3 метра фрагменты каждого района выполнены из разных материалов — нитки мулине, бисер, стеклярус, ленты, биконусы, рондоли, рыбья кожа — и в разных техниках шитья — гладь, крестик, козлик с петлей, тамбур.

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      Варвара Кошечкина
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