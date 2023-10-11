На Сахалине показали самую необычную карту острова

В Охинском краеведческом музее показали вышитую мастерами карту Сахалина

В Охинском краеведческом музее показали самую необычную карту Сахалина в рамках проекта «Вышитая карта России. Сахалин и Курилы». Об этом пишет городской портал «Оха65.ру».

Речь идет о полотне размером 2 на 3 метра, где фрагменты каждого района выполнены из разных материалов — нитки мулине, бисер, стеклярус, ленты, биконусы, рондоли, рыбья кожа — и в разных техниках шитья — гладь, крестик, козлик с петлей, тамбур и многие другие.

Известно, что в создании карты участвовали 30 мастеров из различных уголков острова. «Всего за полгода мастерам удалось создать уникальное изделие, которое к тому же стало самым большим среди карт других регионов», — отметила одна из инициаторов акции Ольга Хурьюн.

Ранее в Сахалинской областной универсальной библиотеке случайно обнаружили послереволюционный календарь на 1919 год. Речь идет о самом первом календаре, созданном по решению рабоче-крестьянского правительства. В нем рассказывается об уникальных возможностях, которые давала гражданам новая власть.