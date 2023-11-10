43-летняя Жизель Бюндхен пробежала по пляжу в бикини

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен пробежала по пляжу в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на одном из которых она показала свою фигуру в бикини на завязках. Также для кадра она распустила свои волосы.

Поклонники оценили фигуру манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 339 тысяч лайков. «Это лучшее, что можно было увидеть здесь», «Невероятная женщина», «Совершенное тело», «Если я встречу вживую эту женщину, то упаду в обморок», «Роскошная», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Жизель Бюндхен призналась в появлении суицидальных мыслей на пике карьеры. Манекенщица рассказала, что у нее развилась тревога из-за напряженного графика. По словам знаменитости, она долгое время скрывала от окружающих свое состояние, поскольку боялась осуждения с их стороны.