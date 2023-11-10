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09:42, 10 ноября 2023Ценности

Алена Водонаева снялась в прозрачном бюстгальтере

Кадр: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась с подписчиками фото и видео из ванной комнаты. На размещенных кадрах она запечатлена в голубых джинсах на высокой посадке и прозрачном лонгсливе. На ней надет белый бюстгальтер, сквозь ткань которого видна обнаженная грудь.

Поклонники восхитились данными кадрами, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Идеальная», «Королева», «Как хорошо тебе в светлой одежде», «Какая ты огненная», «Я даже приблизил», — высказывались они.

В октябре Алена Водонаева ответила на критику своих полуголых фото фразой «режим быдла». Ранее ведущая выложила снимки, где предстала в стрингах и халате с запахом на спине, который обнажал ее ягодицы. Впоследствии она отметила, что сделала данные кадры для соцсетей в честь Хеллоуина и получила под ними написанные женщинами неприятные комментарии.

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      Карина Черных
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