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08:27, 10 ноября 2023Мир

Американцы сочли защиту границы с Мексикой важнее финансирования Украины

Bloomberg: избиратели в США назвали защиту границы с Мексикой важнее Украины

Фото: Mike Blake / Reuters

Избиратели в США назвали защиту границы с Мексикой более важным приоритетом, чем финансирование Украины и Израиля. Об этом говорят данные социологического опроса Bloomberg News и Morning Consult.

Отмечается, что всего одобряют дальнейшее оказание финансовой и военной помощи Украине 58 процентов респодентов, Израилю — 61 процент, в то время как 68 процентов опрошенных американцев выступили за усиление пограничного контроля на южных рубежах страны.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис высмеял просьбу президента США Джо Байдена о выделении Украине дополнительных миллиардов долларов. По его мнению, Вашингтону следует сосредоточиться на границе США и Мексики, а также Индо-Тихоокеанском регионе.

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      Глеб Бажуткин
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