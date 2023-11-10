Байден поиронизировал над своими падениями во время выступления в штате Иллинойс

Глава США Джо Байден поиронизировал над своими регулярными падениями, сообщает телеканал Fox News.

Американский лидер выступал на встрече с работниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Во время его речи в зале кто-то споткнулся. Услышав это, глава государства поинтересовался, все ли в порядке. «Я хочу, чтобы пресса знала: это был не я», — в шутку добавил Байден.

Президент США неоднократно спотыкался и терял равновесие. К примеру, он споткнулся, пытаясь подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия. Похожая ситуация произошла в Детройте, когда политик спускался по трапу самолета.