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06:19, 10 ноября 2023Мир

Байден поиронизировал над своими регулярными падениями

Байден поиронизировал над своими падениями во время выступления в штате Иллинойс

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава США Джо Байден поиронизировал над своими регулярными падениями, сообщает телеканал Fox News.

Американский лидер выступал на встрече с работниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Во время его речи в зале кто-то споткнулся. Услышав это, глава государства поинтересовался, все ли в порядке. «Я хочу, чтобы пресса знала: это был не я», — в шутку добавил Байден.

Президент США неоднократно спотыкался и терял равновесие. К примеру, он споткнулся, пытаясь подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия. Похожая ситуация произошла в Детройте, когда политик спускался по трапу самолета.

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