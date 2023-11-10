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15:55, 10 ноября 2023Силовые структуры

Силовики установили причастность «Азова» к поджогам военкоматов пенсионерками

Силовики предотвратили поджоги военкоматов пенсионерками, обманутых мошенниками

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские силовики установили, что боевики тербатальона Кракен, состоящего из бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), обманом заставили пенсионерок пойти на поджог военкоматов.

Силовики установили трех женщин, которых убедили пойти на диверсии, и предотвратили преступления. Одна — жительница Челябинска, две из Екатеринбурга. С ними проводятся профилактические беседы. Ранее аферисты обманом заставили пойти на поджоги военкоматов пожилых жительниц Асбеста и Каменск-Уральского.

Женщине из Асбеста украинские мошенники рассказали, что на ее имя кто-то взял кредит. Аферисты уверили, что она сможет вернуть суммы, если устроит поджог в военкомате. Та согласилась. Пенсионерка купила десятилитровую канистру и залила туда семь литров бензина. Такси до военкомата ей оплатили мошенники. Но женщина перепутала и вместо военкомата подожгла вход находившейся через дорогу поликлиники.

Еще одну попытку поджога военкомата пресекли в Каменск-Уральском. Аферисты по видеосвязи убедили 55-летнюю россиянку, что в здании военкомата мошенники и необходимо совершить поджог.

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      Владимир Седов
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