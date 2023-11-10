Силовики установили причастность «Азова» к поджогам военкоматов пенсионерками

Силовики предотвратили поджоги военкоматов пенсионерками, обманутых мошенниками

Российские силовики установили, что боевики тербатальона Кракен, состоящего из бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), обманом заставили пенсионерок пойти на поджог военкоматов.

Силовики установили трех женщин, которых убедили пойти на диверсии, и предотвратили преступления. Одна — жительница Челябинска, две из Екатеринбурга. С ними проводятся профилактические беседы. Ранее аферисты обманом заставили пойти на поджоги военкоматов пожилых жительниц Асбеста и Каменск-Уральского.

Женщине из Асбеста украинские мошенники рассказали, что на ее имя кто-то взял кредит. Аферисты уверили, что она сможет вернуть суммы, если устроит поджог в военкомате. Та согласилась. Пенсионерка купила десятилитровую канистру и залила туда семь литров бензина. Такси до военкомата ей оплатили мошенники. Но женщина перепутала и вместо военкомата подожгла вход находившейся через дорогу поликлиники.

Еще одну попытку поджога военкомата пресекли в Каменск-Уральском. Аферисты по видеосвязи убедили 55-летнюю россиянку, что в здании военкомата мошенники и необходимо совершить поджог.