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09:30, 10 ноября 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка по заданию Украины подожгла поликлинику вместо военкомата

На Урале пенсионерка попыталась поджечь поликлинику, перепутав ее с военкоматом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Урале 69-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат, но перепутала здания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщине из Асбеста позвонили украинские мошенники и рассказали, что на ее имя кто-то взял кредит. Аферисты уверили, что она сможет вернуть суммы, если устроит поджог в военкомате. Фигурантка согласилась.

Пенсионерка купила десятилитровую канистру и залила туда семь литров бензина. Такси до военкомата ей оплатили мошенники.

Женщина вышла из авто, перепутала стороны и пошла к зданию, расположенному через дорогу. Это оказалась поликлиника №4 на улице Чкалова. Россиянка стала обливать ее бензином на глазах пациентов. Охранник потушил пожар, а пожилую женщину задержали. Сейчас ее допрашивают.

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      Екатерина Кашурникова
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