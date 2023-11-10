Девушку заставили прикрыться шалью из-за откровенного наряда в ресторане

Подругу блогерши Эрики Норт из Лондона заставили прикрыться шалью из-за откровенного наряда в ресторане. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши.

На размещенных кадрах приятельница юзерши сидела за столом в заведении в черном латексном топе, который частично обнажал грудь снизу. На ее плечи был накинут большой платок.

По словам Норт, они отдыхали в Лас-Вегасе, США, и вечером прибыли в ресторан, где одну из девушек попросили скорректировать неуместный внешний вид. При этом туристки не покинули заведение, поскольку в нем была вкусная еда и у них не оказалось возможности забронировать место в другом кафе.

Ранее пользовательнице сети по имени Калли с никнеймом @kallie_kattt отказали в членстве в фитнес-клубе из-за неприличной надписи на одежде.