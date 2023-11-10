Диетолог назвала помогающий «обновить» организм овощ

Диетолог Королева: капуста способствует детоксикации и обновлению организма

Капуста помогает обновить организм благодаря содержащейся в ней сере, сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. О пользе продукта она рассказала в интервью радио Sputnik.

Специалист пояснила, что капуста помогает поддерживать в клетках необходимый уровень антиоксиданта глутатиона — вещества, способствующего своевременному выведению токсинов и шлаков из организма. Кроме того, по ее словам, употребление этого овоща позволит избежать хронической интоксикации. «Если вы живете в городе, где много промышленных производств, важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогает глутатион, и, соответственно, серосодержащие продукты, в том числе капуста», — заключила Королева.

Ранее гинеколог, эндокринолог Ольга Каплина посоветовала есть свеклу, тыкву и другие сезонные овощи и корнеплоды для поддержания иммунитета. Она указала, что они содержат много витаминов и полезных веществ.