Диетолог раскрыла правду о пользе куриного бульона при простуде

Диетолог Коллир: куриный суп помогает снять заложенность носа и облегчить кашель

Куриный бульон не способен вылечить простуду, но может ослабить некоторые ее симптомы, уверена врач-диетолог Кара Коллир. Правду о пользе традиционного при болезни супа она раскрыла в интервью Fox News.

Коллир указала, что куриное мясо и бульон помогают облегчить кашель и снять заложенность носа. Она уточнила, что это происходит благодаря содержащимся там аминокислотам, которые разжижают слизь. Кроме того, продолжила врач, электролиты, содержащиеся в бульоне, поддерживают иммунитет и помогают организму бороться с вирусами и инфекциями.

Овощи и приправы, такие как чеснок и травы, которые добавляют в куриный суп, могут содержать важные минералы, антиоксиданты и аминокислоты. Они тоже поддерживают иммунную систему нашего организма Кара Коллир диетолог

Коллир добавила, что во время болезни лучше готовить куриный суп без лапши или добавлять ее меньше чем обычно. Она объяснила, что углеводы дают дополнительную нагрузку на организм, который для борьбы с инфекцией вырабатывает гормоны, повышающие уровень глюкозы в крови.

Диетолог добавила, что при гриппе и простуде полезно есть и другие варианты легких супов — овощные или рыбные. Также она посоветовала употреблять больше фруктов, овощей и пить много горячего чая, который помогает снять отек.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов предупредил о вредном виде супа. По его мнению, сваренные на наваристом мясном бульоне супы провоцируют образование камней в почках.