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18:31, 10 ноября 2023Забота о себе

Диетолог раскрыла правду о пользе куриного бульона при простуде

Диетолог Коллир: куриный суп помогает снять заложенность носа и облегчить кашель

Фото: Unsplash

Куриный бульон не способен вылечить простуду, но может ослабить некоторые ее симптомы, уверена врач-диетолог Кара Коллир. Правду о пользе традиционного при болезни супа она раскрыла в интервью Fox News.

Коллир указала, что куриное мясо и бульон помогают облегчить кашель и снять заложенность носа. Она уточнила, что это происходит благодаря содержащимся там аминокислотам, которые разжижают слизь. Кроме того, продолжила врач, электролиты, содержащиеся в бульоне, поддерживают иммунитет и помогают организму бороться с вирусами и инфекциями.

Овощи и приправы, такие как чеснок и травы, которые добавляют в куриный суп, могут содержать важные минералы, антиоксиданты и аминокислоты. Они тоже поддерживают иммунную систему нашего организма

Кара Коллирдиетолог
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Коллир добавила, что во время болезни лучше готовить куриный суп без лапши или добавлять ее меньше чем обычно. Она объяснила, что углеводы дают дополнительную нагрузку на организм, который для борьбы с инфекцией вырабатывает гормоны, повышающие уровень глюкозы в крови.

Диетолог добавила, что при гриппе и простуде полезно есть и другие варианты легких супов — овощные или рыбные. Также она посоветовала употреблять больше фруктов, овощей и пить много горячего чая, который помогает снять отек.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов предупредил о вредном виде супа. По его мнению, сваренные на наваристом мясном бульоне супы провоцируют образование камней в почках.

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      Екатерина Улитина
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