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21:05, 10 ноября 2023Из жизни

Врачи пошли поужинать и случайно спасли мужчину с инфарктом

NYP: в США четверо врачей спасли пожилого мужчину с инфарктом в ресторане

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В США четверо врачей из штата Флорида пошли поужинать и случайно спасли пожилого мужчину, у которого случился инфаркт. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Эдди Монтеро приехал в город Орландо, чтобы навестить дочерей и впервые увидеть недавно появившегося на свет внука. Вечером семейство отправилось поужинать в ресторан на берегу озера Нона. Там у Монтеро закружилась голова и он потерял сознание.

По удачному стечению обстоятельств, за соседним столиком ужинала доктор Николь Бреннер из городской больницы и трое ординаторов. «Мы сразу же проверили ему пульс, поняли, что произошла остановка сердца, и начали сердечно-легочную реанимацию», — рассказала врач.

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Бреннер была на девятом месяце беременности и призналась, что не справилась бы одна. «Доктор Саад-Омер вызвал скорую и проверил, какую еще срочную помощь мы можем получить в районе. Доктора Алисия и Ривера отлично провели реанимацию, выполнили мою часть работы, потому в моем положении это было бы трудновато», — поделилась воспоминаниями врач.

В итоге Монтеро благополучно доставили в ту самую больницу, где работают его спасители. По еще одному совпадению, именно Саад-Омера назначили его лечащим врачом. Придя в себя, Монтеро поблагодарил докторов и назвал их своими ангелами-хранителями. Бреннер заявила, что все действительно было похоже на божественное вмешательство, потому что она с коллегами оказалась именно там, где было нужно.

Ранее сообщалось, что в США одна медсестра спасла другую после прямого удара молнии. Медсестра Талита Тейшейра Падилья выгуливала собаку на одном из пляжей города Бостон, когда в нее ударила молния.

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      Никита Савин
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