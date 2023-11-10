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15:22, 10 ноября 2023Культура

Джаред Лето взобрался на небоскреб и повредил руку

Певец Джаред Лето взобрался на Эмпайр-стейт-билдинг и повредил руку

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето взобрался на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг и повредил руку. О своем опыте он рассказал в интервью Today.

9 ноября актер и певец поднялся на внешнюю часть достопримечательности Нью-Йорка в рамках промо к мировому турне группы. «По правде говоря, я больше волновался, чем нервничал. Но, честно говоря, это было очень, очень трудно. Это было намного сложнее, чем я думал», — поделился Лето.

По словам исполнителя, мероприятие потребовало от него значительной выносливости. Также он рассказал, что на здании находится много острых углов, из-за чего он повредил руку. «Это невероятно. Наблюдать за восходом солнца над городом — это так много значит для меня», — добавил он.

Ранее Джаред Лето откровенно рассказал о своей наркотической зависимости. Музыкант подчеркнул, что сначала он веселился с помощью наркотиков, а потом это начали делать они, а также заявил, что побороть зависимость ему помогло презрение.

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      Варвара Кошечкина
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