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09:17, 10 ноября 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал о применении ВСУ снарядов с фосфором по заповеднику

Разведчик ВС РФ Днепр: ВСУ бьют снарядами с фосфором по Кинбурнской косе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно наносят удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы, применяя снаряды, начиненные белым фосфором, а также кассетные боеприпасы. Об этом РИА Новости рассказал боец разведывательной бригады с позывным Днепр.

«Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции, чтобы потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — заявил разведчик.

Днепр отмечает, что заповеднику и обитающим в нем животным наносится непоправимый ущерб из-за применения фосфора.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли снаряды с фосфором во время своего летнего контрнаступления в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении.

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      Варвара Кошечкина
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