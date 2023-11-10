Российский боец рассказал о применении ВСУ снарядов с фосфором по заповеднику

Разведчик ВС РФ Днепр: ВСУ бьют снарядами с фосфором по Кинбурнской косе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно наносят удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы, применяя снаряды, начиненные белым фосфором, а также кассетные боеприпасы. Об этом РИА Новости рассказал боец разведывательной бригады с позывным Днепр.

«Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции, чтобы потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — заявил разведчик.

Днепр отмечает, что заповеднику и обитающим в нем животным наносится непоправимый ущерб из-за применения фосфора.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли снаряды с фосфором во время своего летнего контрнаступления в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении.