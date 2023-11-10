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15:00, 10 ноября 2023Мир

Германия решила реализовать совместные с Францией проекты танка и истребителя

Писториус: Германия реализует совместные с Францией проекты танка и истребителя

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Германия реализует совместные с Францией проекты нового танка Main Ground Combat System (MGCS) и нового истребителя Future Combat Air System (FCAS) в производстве которого также участвует Испания. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

«Я твердо намерен продолжить совместно с Францией разработку будущих истребителя и танка, FCAS и MGCS, и довести их до успешной реализации», — заявил Писториус.

С соответствующим заявлением глава оборонного ведомства выступил на конференции Бундесвера, где он опроверг заявления ряда СМИ о намерении Германии покинуть два проекта.

Ранее Писториус заявил, что Германия должна быть подготовлена к гипотетической войне в Европе, однако не может существенно ускорить процесс модернизации вооруженных сил.

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      Максим Габриелян
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