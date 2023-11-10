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09:30, 10 ноября 2023Бывший СССР

Германия выделила миллионы евро на создание исследовательских центров на Украине

ФРГ выделила около €10 млн на создание 4 исследовательских центров на Украине

Фото: Unsplash

Германия выделила около 10 миллионов евро на создание на Украине нескольких центров передовых исследований. Об этом украинский министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, центры будут работать «благодаря финансированию немецкой стороны и под руководством ведущих немецких и украинских ученых». Их построят в Киеве, Львове и Харькове. Один из них, в частности, сосредоточится на исследовании медицинского применения новых биоактивных противоинфекционных средств, а другой — на изучении немецко-украинской и европейской истории ХХ века.

Лисовой добавил, что в Киеве также будет работать Центр передового исследования квантовых материалов, а в Харькове — Центр передового исследования плазменных технологий.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что Киев договаривается с западными компаниями о производстве и испытаниях оружия в стране. При этом он отметил, что республика может стать полигоном для тестирования вооружений.

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      Алевтина Запольская
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