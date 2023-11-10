Илон Маск спрятался от принесших ему повестку судебных курьеров

Судебные курьеры не сумели отыскать Илона Маска и принести ему повестку в суд

Судебные курьеры не сумели отыскать миллиардера Илона Маска, чтобы официально уведомить его об иске певицы Граймс. Об этом сообщает издание Insider.

Граймс судится с Маском по поводу опеки над их общими детьми и наняла четырех судебных курьеров, чтобы принести ему повестку. С 13 по 20 октября они посетили более десяти мест, где мог находиться миллиардер, в том числе штаб-квартиру компании X (Twitter) в Калифорнии, космодром SpaceX и завод Tesla в Техасе.

Курьеры проверили, не спрятался ли Маск по одному из адресов, которые также косвенно связаны с ним. Они дважды приходили к Шивон Зиллис — директору по спецпроектам компании Neuralink, которая родила Маску двоих детей, зачатых при помощи ЭКО. Человек, который открыл дверь, заверил, что не знает Маска.

Один из курьеров пытался проследить за полетами частных самолетов Илона Маска, но это ему не помогло. Миллиардера не оказалось и в конюшне, к которой он, предположительно, имеет отношение.

В итоге курьерам пришлось оставить судебные документы охранникам X, Tesla и SpaceX. По закону, до 29 ноября Маск обязан подтвердить, что получил их.

Поводом для тяжбы стала опека над тремя общими детьми Маска и Граймс — старшим сыном X Æ A-12, дочерью Экзой Дарк Сайдириэль и младшим сыном Техно Механикусом. Экза и Техно Механикус живут с матерью в Калифорнии, а X Æ A-12 — с отцом в Калифорнии. Граймс добивается, чтобы Маск вернул ей старшего сына. Миллиардер подал встречный иск.

Граймс и Маск встречались с 2018 года. В 2021-м Граймс обнаружила, что, пока она ждала третьего ребенка, Маск зачал еще двух детей с Шивон Зилис — директором по спецпроектам в его компании Neuralink. После этого они расстались, но сохранили дружеские отношения.

У Маска десять детей от трех разных матерей, причем пятеро из них появились на свет за последние три года. В 2004-м у Маска и его первой жены, писательницы Джастин Уилсон, родилась двойня, а в 2006 году — тройня. После 2018 года у Илона Маска и певицы Граймс родились три ребенка. Еще двоих детей в 2021-м родила Шивон Зиллис.