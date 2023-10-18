Илон Маск отобрал у Граймс ребенка по имени X Æ A-12

Илон Маск подал в суд на певицу Граймс, которая увезла его детей в другой штат

Миллиардер Илон Маск отобрал у певицы Граймс их старшего сына и через суд потребовал, чтобы она позволила ему видеться с остальными. Об этом сообщает Insider.

Изданию удалось отыскать судебные документы, поданные Маском. Чтобы не привлекать внимание к скандалу, его юристы избегали упоминать в иске узнаваемые имена и фамилии. Маск обозначен в тексте буквой «Р.» (это инициал его среднего имени — Рив), а Граймс — «Э.» (по ее среднему имени — Элиз).

Иск Маска датируется 7 сентября и предшествует иску Граймс, о котором уже сообщалось в прессе. В нем миллиардер утверждает, что она увезла его младшего сына Техно Механикуса и дочь Экзу Дарк Сайдириэль в Калифорнию. В Техасе, где он живет, остался только их старший сын по имени X Æ A-12. Маск считает, что Граймс переехала в другой штат, чтобы вывести детей из-под юрисдикции техасских судов.

В ответном иске Граймс потребовала признать ее основным опекуном своих детей и запретить вывозить их из штата Калифорния.

Согласно заявлению Маска, Граймс жила с ним и их детьми в Техасе с мая по июль 2023 года. Певица утверждает, что это неправда: в действительности она уехала в Калифорнию еще 31 декабря 2022 года. Кроме того, по ее словам, Маск не слушает ее просьбы и отказывается отпускать к ней старшего ребенка.

По-видимому, именно об этом шла речь в твите, который Граймс написала, а затем удалила в сентябре. В нем она обратилась к писателю Уолтеру Айзексону, написавшему биографию Маска, и попросила: «Скажи Илону, чтобы дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. Я до этого момента детей даже на фото не видела, а ситуация разрушает мою семью». В тот момент было непонятно, какого именно ребенка она имела в виду.

Как сообщает Page Six, Граймс намерена добиваться отклонения иска, поданного Маском, поскольку живет в другом штате и не намерена возвращаться в Техас. Кроме того, по ее словам, миллиардер проводит в Калифорнии два-три дня каждую неделю и ничто не мешает ему видеться с детьми в это время.

Граймс и Маск встречались с 2018 года. У них трое детей: мальчики X Æ A-12 и Техно Механикус и девочка Экза Дарк Сайдириэль. В 2021 году Граймс обнаружила, что, пока она ждала третьего ребенка, Маск зачал еще двух детей с Шивон Зилис — директором по спецпроектам в его компании Neuralink. После этого они расстались, но сохранили дружеские отношения.

У Маска десять детей от трех разных матерей, причем пятеро из них появились на свет за последние три года. В 2004-м у Маска и его первой жены, писательницы Джастин Уилсон, родилась двойня, а в 2006 году — тройня. После 2018 года у Илона Маска и певицы Граймс родились три ребенка. Еще двоих детей в 2021-м родила Шивон Зиллис.