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16:54, 10 ноября 2023Силовые структуры

Готовившего теракты против российских военных украинца отдали под суд

Украинца Грудненко будут судить за подготовку терактов против российских военных

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело 34-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко, обвиняемого в подготовке терактов на трех объектах, где располагались российские военнослужащие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Фигуранту вменяется участие в террористическом сообществе, незаконный оборот взрывных устройств, приготовление к совершению теракта.

По версии следствия, в 2023 году Грудненко вошел в террористическое сообщество, деятельность которого была направлена против России и проводимой ею специальной военной операции на Украине. Он занялся подготовкой теракта, используя полученные им во время службы в Вооруженных силах Украины знания в области минно-взрывного дела и военный опыт.

Планы Грудненко пресекли сотрудники правоохранительных органов. Его дело рассмотрит по существу Южный окружной военный суд.

Ранее российские силовики установили, что боевики тербатальона Кракен, состоящего из бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), обманом заставили пенсионерок пойти на поджог военкоматов.

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      Любовь Ширижик
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