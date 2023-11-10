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15:39, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Хакеры атаковали крупнейший банк в мире

Хакеры-вымогатели атаковали крупнейший банк в мире ICBC

Фото: Florence Lo / Reuters

Группировка хакеров-вымогателей атаковала американское подразделение крупнейшего банка в мире — китайского ICBC. Как сообщает Reuters, сейчас сотрудники финансовой организации работают над восстановлением внутренних систем и расследованием инцидента.

«Мы нечасто видим, чтобы такой крупный банк подвергался такой разрушительной атаке с помощью программы-вымогателя», — сказал эксперт по вредоносному ПО из компании Recorded Future Аллан Лиска.

По словам представителей китайского МИД, которых цитирует агентство, дочерние подразделения и филиалы банка в других странах не пострадали. При этом ущерб внутри США нельзя назвать катастрофическим, хотя в какой-то момент сотрудники банка вынуждены были передавать друг другу данные на USB-накопителях.

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Первые признаки атаки были замечены еще 8 ноября, когда часть внутренних систем банка оказалась заблокирована из-за заражения программой-вымогателем. Ряд опрошенных Reuters экспертов в сфере кибербезопасности связали атаку с группировкой Lockbit, которую на Западе традиционно относят к числу «русских хакеров». Тем не менее прямого подтверждения от киберпреступников, которые обычно выкладывают сведения о проведенных атаках на своих сайтах в даркнете, пока не поступало.

Ранее хакерской атаке подверглись сайты нескольких российских банков. Злоумышленники взломали сайты Банка жилищного финансирования (БЖФ Банк), Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) и Фора-Банка, после чего разместили на ресурсах фейковые сообщения о том, что выплаты по вкладам и счетам приостановлены.

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      Вениамин Лыков
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