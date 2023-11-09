Сайты нескольких российских банков взломали

Хакеры взломали сайты БЖФ Банка, ВБРР и Фора-Банка

Сайты нескольких российских банков подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники взломали сайты Банка жилищного финансирования (БЖФ Банк), Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) и Фора-Банка и разместили на ресурсах фейковые сообщения о том, что выплаты по вкладам и счетам приостановлены.

В пресс-службе банков подтвердили информацию о взломе ресурсов. Представители финансовых организаций заявили, что данные о приостановке выплат не соответствуют действительности, фейковые сообщения были удалены. В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами и счетами все в порядке.

Ранее стало известно о взломе в Севастополе сайта Фонда содействия капитальному ремонту. На ресурсе появилось сообщение, в котором утверждалось, что организацию планируют ликвидировать из-за политической ситуации. Вскоре после этого пост удалили, а информацию опровергли.

Перед этим неизвестные в Калининграде взломали эфир радиостанции «Европа плюс» и в течение нескольких минут транслировали незаконный контент. Позже вещание было восстановлено.