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10:58, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Сайты нескольких российских банков взломали

Хакеры взломали сайты БЖФ Банка, ВБРР и Фора-Банка

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Сайты нескольких российских банков подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники взломали сайты Банка жилищного финансирования (БЖФ Банк), Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) и Фора-Банка и разместили на ресурсах фейковые сообщения о том, что выплаты по вкладам и счетам приостановлены.

В пресс-службе банков подтвердили информацию о взломе ресурсов. Представители финансовых организаций заявили, что данные о приостановке выплат не соответствуют действительности, фейковые сообщения были удалены. В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами и счетами все в порядке.

Ранее стало известно о взломе в Севастополе сайта Фонда содействия капитальному ремонту. На ресурсе появилось сообщение, в котором утверждалось, что организацию планируют ликвидировать из-за политической ситуации. Вскоре после этого пост удалили, а информацию опровергли.

Перед этим неизвестные в Калининграде взломали эфир радиостанции «Европа плюс» и в течение нескольких минут транслировали незаконный контент. Позже вещание было восстановлено.

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      Евгения Наумова
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