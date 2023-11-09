Сайты нескольких российских банков взломали
Сайты нескольких российских банков подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, злоумышленники взломали сайты Банка жилищного финансирования (БЖФ Банк), Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) и Фора-Банка и разместили на ресурсах фейковые сообщения о том, что выплаты по вкладам и счетам приостановлены.
В пресс-службе банков подтвердили информацию о взломе ресурсов. Представители финансовых организаций заявили, что данные о приостановке выплат не соответствуют действительности, фейковые сообщения были удалены. В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами и счетами все в порядке.
Ранее стало известно о взломе в Севастополе сайта Фонда содействия капитальному ремонту. На ресурсе появилось сообщение, в котором утверждалось, что организацию планируют ликвидировать из-за политической ситуации. Вскоре после этого пост удалили, а информацию опровергли.
Перед этим неизвестные в Калининграде взломали эфир радиостанции «Европа плюс» и в течение нескольких минут транслировали незаконный контент. Позже вещание было восстановлено.