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16:00, 10 ноября 2023Среда обитания

Инстасамка захотела поставить себе памятник

Инстасамка заявила, что планирует установить памятник в родном городе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогерша и рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) заявила, что хочет поставить себе памятник. Свое желание она озвучила в интервью для YouTube-шоу «Плюшки», где гостям задают провокационные и абсурдные вопросы.

Ведущий, звезда КВН Богдан Лисевский, пошутил, что был в родном городе певицы Тобольске (Тюменская область) и видел там памятник певице. «Круто получились», — отметил он. В ответ Зотеева сообщила, что еще не установила себе монумент, однако хочет сделать это в будущем.

«Ну, я пока что не поставила себе памятник в Тобольске, но в планах есть. Я думаю, когда я буду там ставить памятник, там вообще уже все можно будет», — убеждена рэперша. В ответ на слова Инстасамки Лисевский назвал Тобольск городом возможностей и похвалил звезду за ее цель. Он также иронично заметил, что памятник при жизни в Тобольске установили лишь ей и футболисту Криштиану Роналду.

В свою очередь, в администрации Тобольска отказались комментировать идею установки памятника исполнительнице.

Ранее стало известно, что Инстасамка пришла на шоу проекта «Плюшки» и была высмеяна его ведущим. Он в шутку спросил, не вдохновил ли рэпершу на музыкальное творчество хоккеист Александр Овечкин, ведь ни она, ни он не имеют отношения к музыке.

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      Полина Кислицына
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