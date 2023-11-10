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12:25, 10 ноября 2023Мир

Избирательные комиссии США получили письма с наркотиком

NYT: в избирательные комиссии четырех штатов прислали письма с фентанилом

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Местные избирательные комиссии как минимум четырех штатов США получили подозрительные письма, предположительно содержащие токсичный наркотик фентанил. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По заявлениям представителей правоохранительных органов, предварительные тесты показали, что письма, отправленные как минимум в две из четырех избирательных комиссий Вашингтона, содержали фентанил. Содержимое писем, направленных в избирательны комиссии штата Джорджия и Калифорния находится на проверке.

Как указали эксперты, фентанил может оказаться летальным при приеме внутрь даже в небольших дозах, но при контакте с кожей, например при открытии письма, представляет небольшой риск. Ни один из пострадавших избирательных участков не сообщил о травмах сотрудников, контактировавших с подозрительными письмами.

Отмечается, что подобные письма стали приходить в избирательные комиссии из-за растущего числа угроз и обвинений в фальсификации выборов в США. При этом по крайней мере в двух письмах содержались сообщения с призывом остановить выборы. Тем не менее издание подчеркивает, что запугивание представителей избирательных комиссий стали обычным явлением с тех пор, как бывший президент США Дональд Трамп сообщил о широкомасштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

Ранее стало известно о росте поддержки Трампа среди избирателей в США. Уточняется, что он смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов.

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      Дарья Балацкая
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