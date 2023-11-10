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11:31, 10 ноября 2023Мир

Израиль запретил комиссару ООН посетить страну и палестинские территории

Израиль отказал комиссару ООН Тюрку в посещении страны и палестинских территорий
Фолькер Тюрк

Фолькер Тюрк. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Израиль запретил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку посетить страну и палестинские территории. Об этом заявила официальный представитель организации Равнина Шамдасани, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, верховный комиссар не получил разрешения посетить Израиль и оккупированные палестинские территории, несмотря на его просьбу к властям. Тем не менее он смог пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа, для них нужна отдельная юридическая оценка компетентного суда.

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      Семен Александров
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