Израиль запретил комиссару ООН посетить страну и палестинские территории

Израиль отказал комиссару ООН Тюрку в посещении страны и палестинских территорий

Израиль запретил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку посетить страну и палестинские территории. Об этом заявила официальный представитель организации Равнина Шамдасани, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, верховный комиссар не получил разрешения посетить Израиль и оккупированные палестинские территории, несмотря на его просьбу к властям. Тем не менее он смог пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа, для них нужна отдельная юридическая оценка компетентного суда.