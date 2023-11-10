Среда обитания
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14:37, 10 ноября 2023Среда обитания

Раскрыта польза клопов

Эксперт Коврижных: некоторые виды клопов полезны для огорода

Фото: Davide Bonora / Shutterstock / Fotodom

Дачникам не стоит уничтожать некоторые виды клопов — они могут оказаться полезными для огорода. Преимущества таких насекомых раскрыла ученый-агроном Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Среди «хороших» клопов оказались охотники или набиды. Это семейство питается клещами, молью, тлей и другими вредителями, которые способны навредить культурам. Эксперт не советует избавлять и от антокорид — врага тли, белокрылки, трипса и клеща. Пользу также принесут мириды и слепняки. Щитники и пентатомиды помогут в борьбе против колорадского жука, а водомерки съедят личинки слепней и комаров.

При этом Коврижных напомнила, что ряд видов клопов необходимо убрать из сада. К таким насекомым относятся клоп-черепашка и солдатик, мраморные, огуречные, свекловичные и капустные клопы.

Ранее дачникам рассказали, чем полезны собранные в лесу червивые грибы. По словам Коврижных, их можно использовать в качестве подкормки.

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      Александра Качан
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