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14:45, 10 ноября 2023Культура

Компанию Роберта Де Ниро обязали выплатить 1,2 миллиона долларов экс-помощнице

Компанию актера Роберта Де Ниро обязали выплатить 1,2 млн долларов экс-помощнице

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Суд Нью-Йорка обязал компанию американского актера Роберта Де Ниро Canal Productions выплатить 1,2 миллиона долларов экс-помощнице, которая обвинила артиста в дискриминации по половому признаку и нанесении ущерба ее репутации. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, 41-летняя Грэм Чейз Робинсон также утверждала, что ей недоплачивали зарплату в компании артиста, а также унижали ее. Истец назвала Canal Productions «токсичной» организацией.

Сам Де Ниро в суде выступал в качестве свидетеля и признан невиновным — вся ответственность легла на его компанию, которая теперь обязана выплатить Робинсон сумму компенсации двумя частями — по 632,1 тысяч долларов.

Изначально, компания актера первой подала в суд на экс-сотрудницу, которая пришла в организацию на должность ассистента актера и добилась места вице-президента, отвечающего за финансы. Тогда организация обвинила Робинсон в растрате сотен тысяч долларов, приобретении предметов роскоши за счет компании и использовании миллионов баллов (миль) на авиаперелеты.

Canal Productions требовала взыскать с бывшей работницы 6 миллионов долларов.

В 2019 году в роли истца выступила уже сама экс-сотрудница. Она потребовала от организации 12 миллионов долларов, обвинив компанию Де Ниро в дискриминации и унижении.

Ранее бывшего президента музыкальной премии «Грэмми» Нила Портнова обвинили в изнасиловании.

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      Анастасия Астахова
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