Бывшего президента премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании

Бывшего президента премии «Грэмми» Нила Портнова обвинили в изнасиловании

Бывшего президента музыкальной премии «Грэмми» Нила Портнова обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает People.

Женщина, которая предпочла не раскрывать своего имени, рассказала, что в 2018 году Портнов пригласил ее в свой номер одного из отелей Нью-Йорка. Там он предложил предполагаемой жертве вина, после чего она «начала чувствовать головокружение» и потеряла ориентацию и сознание. По словам женщины, за ночь она просыпалась несколько раз и наблюдала за тем, как экс-президент «Грэмми» ее насилует, однако ничего не могла сделать.

Представители Портнова опровергли слова женщины, назвав ее обвинения «продуктом воображения истца, который, несомненно, мотивирован отказом г-на Портноу выполнить возмутительные требования истца о деньгах и помощи в получении для нее визы на жительство».

Нил Портнов был отстранен от должности президента музыкальной премии в 2018 году — тогда на церемонии вручения большее количество наград получили именно мужчины-исполнители, после чего музыкальный деятель заявил, что артисткам стоит «подняться выше», если они хотят больше премий «Грэмми». Позже Портнов извинился за свои слова.

Ранее стало известно, что вторая женщина подала судебный иск против солиста американской рок-группы Aerosmith и отца актрисы Лив Тайлер Стивена Тайлера, обвинив его в домогательствах.