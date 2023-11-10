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10:01, 10 ноября 2023Путешествия

Крупная волна смыла людей с пляжа в Бразилии и попала на видео

UOL News: крупная волна на пляже Рио-де-Жанейро смыла людей и шезлонги

Крупная волна на одном из пляжей Рио-де-Жанейро, Бразилия, смыла людей и попала на видео. Кадры публикует издание UOL News на YouTube-канале.

На записи видно, что волна высоко поднялась и сбила с ног находившихся на пляже туристов. При этом погода в этот день была спокойная. Пострадавших после инцидента нет.

Ранее сообщалось, что туристка решила сделать селфи на пирсе в Англии во время непогоды, оказалась под огромной волной и попала на видео. Инцидент произошел на пирсе Уитби в Норт-Йоркшире.

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      Зарина Дзагоева
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