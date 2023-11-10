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16:41, 10 ноября 2023Экономика

Китайцы восхитились дешевыми искусственными пенисами из России

Компании из КНР заинтересовались российским производством фаллоимитаторов

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Китайские компании заинтересовались российским производством интим-товаров. По данным Telegram-канала Baza, особое восхищение у них вызвала технология создания фаллоимитаторов необычной формы или особенно больших размеров.

Специалисты из России нашли способ значительно уменьшить себестоимость производства «экзотических» искусственных пенисов. Представители китайских фирм посетили производство и попросили коллег открыть фабрики и в Китае.

После введения западных санкций индустрия интим-товаров в России не пострадала, отмечает издание. Производители переориентировали импорт, заменив поставки комплектующих из Европы отечественным сырьем, а товары, которые не производятся в стране, стали закупать в Китае. Однако из-за подорожания логистики и падения курса рубля цены на интим-товары вскоре могут вырасти до 20 процентов.

Впрочем, переориентация на Восток доставила российской отрасли интим-товаров неожиданные трудности. Производители презервативов столкнулись с тем, что среднестатистические размеры пенисов россиян больше, чем у жителей юго-восточной Азии, где приобретаются нужные заготовки. Теперь российским компаниям необходимо делать их под заказ, что увеличивает стоимость и сроки производства.

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      Мария Грушко
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