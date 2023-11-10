Литва пообещала Украине прислать экспертов по борьбе с коррупцией

Министр обороны Литвы пообещал Украине прислать экспертов по борьбе с коррупцией

Литва направит на Украину советников для помощи «во внедрении реформ и борьбе с коррупцией». Об этом сообщается в Telegram-канале украинского военного ведомства по итогам встречи в Киеве министров обороны двух государств Рустема Умерова и Арвидаса Анушаукаса.

Отмечается, что Умеров выразил благодарность литовскому коллеге за готовность поддержать Киев и помочь специалистами и экспертизой. «Нам важен опыт литовских специалистов по созданию закупочных агентств — вооружения и нелетальной продукции», — сказал глава ведомства. По его словам, над полноценным запуском таких агентств в настоящее время работает команда министерства обороны.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что среди высшего руководства Украины нет коррупционеров, никто из западных союзников Киева не ведет подобных разговоров. По его мнению, Украина не является самым коррумпированным государством. Такие заявления он назвал «российским нарративом».