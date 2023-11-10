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14:00, 10 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об очистке партийного поля Белоруссии

Лукашенко сообщил об очистке Белоруссии от декоративных и деструктивных партий
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об очистке партийного поля страны от декоративных объединений и тех, кто занимался подрывом конституционного строя республики. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями политических партий, сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко также отметил, что президентская республика является оптимальной моделью для управления страной. Он утверждает, что людям необходимо не просто понять это, а «принять как аксиому».

Ранее в Белоруссии провели процедуру перерегистрации партий, пройти которую смогли лишь 4 из 15 существовавших объединений. В стране продолжили осуществлять свою деятельность Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии, Республиканская партия труда и справедливости, а также «Белая Русь».

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      Александр Курбатов
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