Среда обитания
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14:10, 10 ноября 2023Среда обитания

Люди передумали рожать детей из-за глобальной проблемы

The Guardian: семьи стали отказываться от детей из-за глобального потепления

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Семьи во всем мире все чаще решают иметь меньше детей, или не рожать их вовсе из-за связанных с глобальным потеплением опасений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых Университетского колледжа Лондона.

Такие пары считают, что из-за изменения климата у их детей не будет шанса на счастливое будущее. С другой стороны, семьи указывают на то, что рост мирового населения отрицательно влияет на экологическую обстановку, отметила ведущий автор анализа Хоуп Дилларстор.

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Она также указала, что у жителей различных стран причины не заводить детей могут разниться. Так, жители Замбии и Эфиопии обеспокоены тем, что не смогут обеспечить своих детей ресурсами. «Если у таких пар родится слишком много детей, это уменьшит их шансы на выживание из-за невозможности прокормить всех», — заключила она.

Кроме того, некоторые семьи решают не заводить детей, поскольку занимаются экологическим активизмом. Эта деятельность отнимает много времени. Кроме того, такие родители осознают, что могут быть арестованными, что также несовместимо с воспитанием детей.

Ранее ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона предрекли скорый выход глобального потепления из-под контроля. По их расчетам, безопасный порог глобального потепления будет пройден к 2030 году. Если в мире не будут предпринимать более активные меры по борьбе с выбросами, через 20 лет среднемировая температура повысится более чем на два градуса Цельсия.

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      Мария Черкасова
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