В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество

Конституционный суд Киргизии запретил менять отчество на матчество

Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества в стране в связи с негативной реакцией подавляющей части общества на введенное ранее разрешение. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте суда.

«Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», — говорится в документе.

Также сказано, что решение обязательно для исполнения всеми госорганами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории Киргизии.

Летом текущего года Конституционный суд принял по данному вопросу решение, разрешив гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать — хотят ли они иметь отчество или матчество. Это практически сразу вызвало резкую критику в адрес суда со стороны депутатов нацпарламента и представителей других органов власти. Парламентарии даже приняли специальный закон, позволяющий отменять решения Конституционного суда.

В августе сообщалось, что украинка Станислава Литвиненко заменила отчество на матчество, став Литвиненко Станиславой Лесеевной. Мать 16-летней киевлянки Леся Литвиненко допустила, что ее дочь стала первой женщиной на Украине с «женским отчеством».

